Interdit aux moins de 18 ans: Pornhub met en vente des «chaussettes sales» pour adultes

Dans son désir de faire la transition entre un site porno gratuit et une marque respectable, Pornhub a lancé une ligne de chaussettes exclusives pour les athlètes, les fashionistas et les hédonistes en tout genre.

«A la suite de notre entrée dans les industries du fitness et de la mode, il nous a semblé logique de lancer une ligne de chaussettes qui plaira tant aux athlètes qu'aux fashionistas et qu'aux amateurs de self-love. Notre collection "Dirty Socks" est non seulement esthétiquement agréable, arborant les visages de stars du porno célèbres, mais aussi bien pratique quand vous pourriez en avoir besoin», a indiqué Corey Price, le vice-président de Pornhub.

La première collection de chaussettes comprend essentiellement des portraits de stars du porno telles qu'Asa Akira, Madison Ivy et Jonny Sinns.

La publicité ci-dessus encourage toutes les personnes intéressées à acheter une paire de chaussettes Pornhub et à publier des photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #beatyourself.

Chaque paire coûte environ 18 dollars.