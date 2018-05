Plus de 57.000 euros et 5 ans pour devenir Africaine

Martina Big, un mannequin allemand, continue sa transformation en femme africaine, qu'elle a commencée il y a cinq ans. Elle a subi ses premières opérations en mai 2012, affinant ses hanches et ses jambes. En décembre 2012 elle a récidivé avec une opération de la poitrine. Elle a déjà dépensé plus de 57.000 euros.

Mannequin allemand de 29 ans, née blonde et avec la peau claire, Martina Big continue de transformer son corps afin de ressembler à une Africaine.

Публикация от MartinaBigFanClub (@martinabigfanclub) 6 Май 2018 в 1:58 PDT

Elle est devenue noire en 2017, suite à trois injections de mélanine. La couleur de ses yeux ainsi que la texture et la couleur de ses cheveux ont elles aussi changé. Elle a déclaré qu'elle voulait désormais se faire refaire le nez et les lèvres, en les agrandissant pour qu'ils aillent mieux avec sa silhouette et sa couleur de peau.

Elle a été baptisée en mars 2018 dans la ville de Nyeri, au Kenya, et a reçu le nom de Malaika Kubwa, qui signifie «grand ange» en langue swahili, qu'elle a commencée à apprendre.

Martina Big est née en Allemagne. Elle travaillait comme hôtesse de l'air avant de comprendre un beau jour que sa passion était d'être mannequin. Elle travaille actuellement comme mannequin et actrice en Europe et aux USA.