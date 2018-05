La fosse des Mariannes est-elle polluée jusqu’à une profondeur de 10.000 m?

D'après la revue Marine Policy, les spécialistes de l'Institut océanographique japonais (JAMSTEC) ont annoncé avoir trouvé un sac plastique à une profondeur de 10.000 m dans la fosse des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde au monde. Cette nouvelle est très inquiétante selon les écologistes. Elle montre la grave ampleur de la pollution due au facteur humain actuellement sur notre planète.

© Sputnik . Anton Denisov Que cache le site le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes?

Selon les spécialistes ce n'est pas la première fois, qu'ils trouvent des déchets au fond de l'océan. Depuis 30 ans, dans le cadre du projet JAMSTEC, les scientifiques ont ramassé plus de 3000 ordures dans les hauts fonds océaniques. C'est un nombre énormément élevé. Au total, des plongeurs et des submersibles ont été envoyés dans les fonds marins environ 5000 fois ces dernières années. D'après eux, se sont surtout des déchets en plastique, des emballages non réutilisables, qui sont présents à une profondeur de 6000 m. Parmi les déchets récoltés au fond de l'océan, on trouve ensuite des ordures métalliques.

Les chercheurs s'inquiètent que la pollution puisse causer un dommage irréversible et fatal aux écosystèmes en eaux profondes.