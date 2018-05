Les internautes détectent un «point faible» de Melania Trump

Le projet de Melania Trump centré sur la protection des mineurs contre l'utilisation négative des réseaux sociaux, intitulé «Be Best» (Soyez meilleurs), a engendré de vives réactions sur le Web après que de nombreux internautes ont remarqué une phrase incorrecte du point de vue grammatical. Selon eux, il fallait ajouter l'article définitif «the» ou le pronom «your» avant «Best» pour que le titre soit plus joli.

"Be Best" is not grammatically correct. As a former teacher, I would suggest this saying to be changed to "Be the Best" or Be Your Best." — LoLo (@begulolo) 9 мая 2018 г.

​«"Be Best" n'est pas correct du point de vue grammatical. En tant qu'ancien enseignant, je suggère que cette phrase soit modifiée comme suit: "Be the Best" ou "Be Your Best"»

“be your best”, a one word difference, would have made it cute and sweet and perfect. why is no one capable of doing a single thing right here? — christine teigen (@chrissyteigen) 7 мая 2018 г.

​«"be your best", un seul mot aurait pu le rendre plus mignon, beau et parfait. Pourquoi personne n'est capable de faire une seule chose correcte ici?»

Nombreux étaient ceux qui voulaient savoir comment Melania avait inventé ce titre.

Melania: I want to say "Be Better."

Donald: Better? No, better doesn't mean "best." Be best!

Melania: That is not gramm--

Donald: Yeah, be best! Put it on a hat. Done. https://t.co/T3LMq0nHux — The Rude Pundit (@rudepundit) 7 мая 2018 г.

​«Melania: Je veux dire "Be Better."

Donald: Better? Non, better ne signifie pas "best." Be best!

Melania: Cela n'est pas correct du point de vue grammatical

Donald: Oui, be best! С'est fait.»

Plusieurs internautes ont publié des commentaires relativement sarcastiques.

​En outre, Melania a été accusée par certains utilisateurs de plagiat pour avoir «copié-collé» une brochure de l'époque Obama intitulée «Talking With Kids About Being Online».