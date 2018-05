L’animal «le plus poli au monde»: un chat qui sonne à la porte (vidéo)

Daniel Richardson, 26 ans, a raconté au Liverpool Echo qu'il était en train d'installer un navigateur GPS dans sa voiture lorsqu'il a aperçu un chat. Celui-ci a grimpé sur la balustrade près de la maison et a essayé de sonner à la porte pour faire savoir ses propriétaires qu'il voulait rentrer. Après avoir sonné il s'est installé sur une poubelle pour attendre qu'on lui ouvre la porte.

«J'étais dans ma voiture et je me suis aperçu de ce qui se passait. Puis j'ai vu que le chat a recommencé à grimper la porte alors j'ai sorti mon téléphone pour le filmer. J'ai regardé et je me suis demandé si c'était vraiment arrivé, j'étais déconcerté. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours », a-t-il raconté au Liverpool Echo.

Daniel a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux et elle a depuis été visionné plus de 700.000 fois.« J'ai reçu des tonnes de messages de la part des gens sur Facebook disant que j'avais illuminé leur journée et beaucoup de gens ont essayé de m'ajouter en tant qu'ami »Les internautes ont déjà nommé l'animal «le chat le plus poli au monde».