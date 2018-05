Ames sensibles s’abstenir: deux filles chevauchent un python géant extrêmement dangereux

Bien que le fait de se retrouver face à face avec un python géant puisse faire froid dans le dos aux amateurs de serpents les plus chevronnés, ces petites filles ne semblent pas du tout être impressionnées par ce qu’elles semblent considérer comme gigantesque ver de terre.

La vidéo ci-dessous montre deux filles ricanant alors qu'elles chevauchent un serpent géant, selon toute vraisemblance un python réticulé, l'un des serpents les plus longs et les plus lourds du monde.

© Sputnik . A. Solomonov Un python de 4 mètres dévore un cerf adulte devant les touristes (vidéo)

Même s'il est non-venimeux, ce serpent est capable d'ouvrir ses mâchoires assez largement pour avaler un humain tout entier, selon le tabloïd Daily Mirror.

Cette vidéo filmée sur un téléphone portable montre durant une minute deux fillettes intrépides en train de chevaucher le serpent.

Le clip, qui a été tourné en Indonésie, a abasourdi les utilisateurs des réseaux sociaux et a été visionné plus de trois millions de fois depuis sa publication sur Facebook.