Du sang bleu à la Terre plate: certains croient dur comme fer à ces théories insolites

De nombreuses théories, tel que la théorie la Terre plate ou l'inexistence de l'Australie, continuent à fasciner beaucoup de personnes à travers le monde en dépit du fait que la science officielle ne les reconnaît pas. Voici quelques théories insolites parmi les plus répandues.

Le lait et les œufs proviendraient de plantes

Dans un sondage réalisé auprès de jeunes Britanniques en 2012, les chercheurs ont constaté qu'un grand nombre d'enfants et d'adolescents ne savait pas d'où provenaient certains produits d'origine animale comme le bacon, les œufs et le lait. Ainsi, 40% des enfants questionnés n'ont pas réussi à relier l'image d'une vache laitière avec du lait, alors que 11% des enfants pensaient que les œufs et le lait provenaient du blé. Voici ce qui arrive quand on ne mange que chez McDonald's, met en garde le journal The Telegraph.

La Terre serait plate

Incroyable, mais 9% des Français croient «possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l'école», rappelle le centre IFOP. À l'échelle mondiale, la première conférence internationale des partisans de la théorie de la «Terre plate», couverte par BBC News, a eu lieu en novembre 2017 en Caroline du Nord. Elle a attiré des centaines de personnes. Le prix du billet d'entrée était de 149 $.

En août dernier, les cosmonautes russes Sergueï Riazanski et Fiodor Iourtchikhine ont enfilé leurs scaphandres et sont sortis de la Station spatiale internationale pour se retrouver dans l'espace. Durant l'«escapade» réalisée dans le cadre du projet de RT Spacewalk 360, ils ont tourné une vidéo panoramique sur 360° censée démontrer une fois pour toutes que notre planète n'était pas plate. Or, les partisans intransigeants de la théorie de la Terre plate, qui existe depuis plus de 2.300 ans, ne sont pas faciles à convaincre. Selon eux, il ne s'agirait que d'une vidéo truquée ou d'une image de synthèse.

L'Australie n'existerait pas

L'Australie, qui abrite plus de 24 millions de personnes, qui était le foyer des indigènes des milliers d'années avant l'arrivée des Britanniques, ne serait pas réelle, selon une nouvelle théorie sortie des esprits des théoriciens de la Terre plate. D'après The Mirror, la théorie prend ses racines d'une publication sur Reddit, actuellement supprimée, écrite par Shelley Floryd. Néanmoins, l'idée a été relancée à la Flat Earth Convention la semaine dernière et depuis lors, a fait le tour des réseaux sociaux.

Le virus du ida aurait été artificiellement créé

Les tenants de cette théorie assurent que ce virus aurait été créé en laboratoire par le Département de la Défense des États-Unis pour «diminuer la population mondiale», relate le portail d'actualités C News.

Selon une récente étude de l'IFOP, 32% des Français sont persuadés que ce virus a été «testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde» et plus de la moitié des Français (55%) estiment que «le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins», selon l'IFOP.

Coca-Cola serait l'une des 5 rations de la journée

Au Royaume-Uni, les médecins conseillent de manger cinq fruits et légumes par jour, ce qui constitue selon eux un bon régime. Or, 10% des parents britanniques croient dur comme fer qu'un gâteau à saveur d'orange, un verre de Coca-Cola ou un bonbon aromatisé aux fruits comptait parmi ces cinq aliments à consommer. Pis encore, 1 personne sur 20 ne saurait pas que l'orange est un fruit, relate The Guardian.

Le Titanic n'aurait jamais existé

À la suite de la sortie de Titanic 3D, des médias anglo-saxons comme le Daily Mail, le Telegraph ou MSN se sont récemment amusés à partir en chasse d'une certaine espèce de tweets: ceux de spectateurs abasourdis de découvrir, après avoir vu le film, que le Titanic avait réellement existé, ironise le tabloïde Premiere.

Il n'est donc pas superflu de rappeler que le Titanic est un paquebot transatlantique britannique construit en 1907. À l'époque, il était le navire le plus grand et le plus luxueux du monde. Lors de son voyage inaugural reliant Southampton, en Angleterre, à New York, il a fait naufrage le 14 avril 1912 à 23h40 en heurtant avec sa coque un iceberg. Il a coulé le 15 avril au large de Terre-Neuve.

Les sabres laser existeraient pour de vrai

20% des adultes britanniques croient que les sabres laser de la série Star Wars sont bel et bien réels. Cependant, la technologie laser permet déjà de créer quelque chose s'en approchant, explique le site Cracked. Pas aussi puissant, en tout cas.

Le sang humain serait en fait bleu

Le sang à l'intérieur de notre corps serait bleu et ne deviendrait rouge que lorsqu'il entre en contact avec de l'oxygène, estiment les partisans de cette théorie. En fait, sous sa forme oxygénée (quand il quitte les poumons), le sang est de couleur rouge vif. Dans sa forme désoxygénée, la couleur est un rouge plus foncé. Les veines apparaissent bleues lorsque la lumière pénètre dans la peau et est absorbée puis réfléchie vers l'œil, explique le journal The Independent.

Le réchauffement climatique serait un mythe

4% des Français considèrent que «le réchauffement climatique n'existe pas, c'est une thèse qui profite à des politiques et des scientifiques». Contrairement à la majorité des théories précédentes, cette idée est moins suivie par les jeunes que leurs aînés (1 % chez les 18-24 ans contre 5 % chez les plus de 50 ans), précise le site Sciences et Avenir.

De la même manière, les seniors sont les plus sceptiques sur la réalité de l'origine anthropique du réchauffement climatique.