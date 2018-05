Une étrange «boule de feu» repérée dans le ciel de l'Angleterre

Si l'on croit les explications de l'auteur de cette vidéo, l'objet qu'il a filmé dans le comté du Berkshire dans le sud-est du Royaume-Uni, ressemble plutôt à une foudre en boule car, selon lui, il y avait des étincelles rouges qui font penser à un phénomène électrique.

«J'ai d'abord cru que je voyais une météorite tomber, puis elle s'est soudainement arrêtée et elle est remontée tout droit, j'ai essayé de filmer mais elle s'est évaporée dans les airs. Puis elle est revenue quelques minutes plus tard et voilà la vidéo que j'ai faite. Dans une partie de la vidéo, la lumière est divisée en deux objets volants distincts. Ce qui n'était pas visible sur les images étaient des étincelles rouges qui s'envolaient et qui ressemblaient à de l'électricité […] Pardonnez aussi les jurons, j'ai été étonné et surpris», a-t-il écrit avant de proposer aux internautes d'écrire ce qu'ils en pensaient.

La plupart d'entre eux évoquent effectivement une foudre en boule. D'autres, au contraire, proposent des hypothèses toutes différentes les unes des autres, allant d'une météorite aux extraterrestres en passant par un drone ou un parapente. Les plus sceptiques ont qualifié la vidéo de «trucage».