Un alligator géant à trois pattes «prend en otage» une famille dans leur maison

Une famille de North Charleston, en Caroline du Sud, est restée prisonnière de sa maison à cause d’un alligator de plus de deux mètres qui s’était tranquillement installé sous le porche. Pour sortir, elle a dû patiemment attendre l’arrivée de spécialistes.

Louise Monteith, une habitante de la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, s'est réveillée le 14 mai à 4h30 du matin à cause d'un grand bruit provenant de l'extérieur. Son mari est allé voir d'où il pouvait provenir et a découvert un alligator à trois pattes de plus de deux mètres sous le porche de leur maison, relate The Daily Mail.

​«On est heureux que cela soit arrivé à cette heure. Deux heures plus tard, et ma fille aurait pu passer cette porte… et elle aurait pu marcher sur lui», a indiqué la mère de la famille.

Des spécialistes arrivés sur place ont retiré l'alligator puis l'ont tué.