Un baril de bière s’écrase violemment sur le pare-brise d’une voiture en marche (vidéo)

La vidéo ci-dessous, publié sur la chaîne Dash Cam Owners Australia, montre un incident qui s'est produit vers 6 heures mardi matin sur la M4 près de la banlieue australienne d'Eastern Creek.

Dans la vidéo, on peut voir un tonneau tomber d'une voiture qui en transporte quelques-uns et s'écraser sur le pare-brise d'une voiture roulant juste derrière et dont le conducteur ne se doute de rien.

L'enregistrement montre également les conséquences de cette collision , à savoir le toit et le pare-brise de la Toyota pratiquement pliés en quatre.

Une femme du nom de Carolyn Woods a revendiqué la propriété de cette vidéo publiée sur Facebook, précisant que c'était son père qui était au volant à ce moment-là. Miraculeusement, il s'en est tiré avec des blessures mineures, le baril étant vide.