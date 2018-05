«Je cherchais des spectres mais je ne m’attendais pas à ce que cet endroit soit maudit»

Passionné par les phénomènes paranormaux, un bloggeur américain examine des endroits abandonnés, caméra en main. Son objectif? Découvrir quelque chose de mystérieux. Paraît-il qu’un jour la chance lui sourit, et qu’il fit une rencontre qui lui donna des frissons dans le dos…

Jon Turner, un bloggeur américain, a une chaîne sur YouTube où il publie des vidéos qu'il tourne dans des lieux abandonnés. Il se rend dans des endroits qui, selon lui, pourraient être habités par des spectres, en espérant filmer un phénomène paranormal. Il ne le fait néanmoins jamais seul, mais en compagnie de ses amis, précise le quotidien Daily Star.

Un jour, il a appris l'histoire d'une entreprise abandonnée. Les travaux de constructions n'ont pas été achevés car dans le passé ce lieu abritait des enterrements indiens. De nombreux cas de mort pour une cause inconnue ont donné à ce lieu la réputation d'être maudit.

Jon et son ami ont osé rentrer à l'intérieur du bâtiment et ont commencé à filmer tout autour. À un moment, ils ont entendu quelque part dans les étages supérieurs des bruits sourds et ont décidé de monter.

Effrayé, Jon raconte ce qu'ils sont en train de vivre. Alors qu'ils continuent de filmer, leurs caméras semblent capturer une silhouette noire émergeant de derrière un pilier.

Les deux explorateurs ont alors pris leurs jambes à leur cou.

«Je cherchais des spectres mais je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit vraiment maudit», a affirmé le bloggeur, rassurant qu'ils étaient en sécurité après avoir vécu la peur de leur vie.