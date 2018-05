Un ours «aide» des jeunes hommes perdus dans la taïga

Deux jeunes gens perdus dans la taïga sibérienne ont réussi à se sauver grâce à… un ours. Cherchant à fuir le prédateur, ils ont grimpé dans un arbre et ont joint les sauveteurs par téléphone!

Un adolescent de 15 ans et son ami de 20 ans se sont perdus dimanche dans la taïga dans la région de Kemerovo, en Sibérie, alors qu'ils étaient partis ramasser de l'ail sauvage.

Le soir, ils se sont rendu compte qu'ils s'étaient perdus et qu'ils n'avaient plus de réseau. Au bout d'un moment, ils ont rencontré un ours , ce qui les a poussés à grimper dans un arbre pour se sauver. À leur grande joie, c'est là qu'ils ont pu capter le signal et enfin joindre au téléphone les services de secours.

La police a engagé dans l'opération de recherche des chasseurs et des bénévoles. La tâche était compliquée par le fait que les deux jeunes hommes ne pouvaient pas indiquer leur emplacement. La communication mobile ne fonctionnait plus.

L'opération de sauvetage a duré toute la nuit. Vers 8h00 du matin, les deux égarés ont réussi à sortir de la taïga. Durant la nuit, ils avaient mangé de l'ail sauvage et s'étaient réchauffés devant un feu. Ils dormaient à tour de rôle.

La mère de l'adolescent n'a pas eu le temps de s'inquiéter: elle a appris qu'il s'était perdu au moment où les policiers l'ont ramené à son domicile.