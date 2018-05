En plein direct, elle stoppe un cheval au grand galop (vidéo)

La vidéo montre une correspondante sportive de la chaîne télévisée Sky arrêter un cheval qui fonçait sur elle au grand galop.L'animal a réussi à renverser la jeune fille, mais elle s'est relevée rapidement et a calmé le cheval.

Dans la vidéo publiée par le portail britannique The Telegraph, on voit Hayley Moore, une journaliste sportive qui préparait un sujet sur les courses, tomber sous les pieds d'un cheval qui fonçait au grand galop. La journaliste essayait d'arrêter le cheval qui se déplaçait à une vitesse d'environ 48 km/h. Finalement, elle a réussi à s'emparer de la bride du cheval et à le calmer.

Quelques minutes plus tard, la journaliste a fait une interview avec le jockey qui avait remporté la course.

Cet exploit a été hautement apprécié non seulement par les journalistes, mais aussi par les sportifs.

Son collègue Jason Weaver a ainsi déclaré que cet incident aurait pu se terminer d'une façon tragique.

«C'est seulement parce qu'elle a été entourée de chevaux depuis son enfance qu'elle a su faire preuve de courage pour faire ce qu'elle a fait», a déclaré le journaliste.

Le nom des Moor est très connu dans le monde du sport équestre. Presque tous les membres de cette famille sont des jockeys, le père étant à présent un entraîneur émérite.