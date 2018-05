Un des requins les plus rapides du monde mord l’hélice d’un bateau (vidéo)

Un requin mako a mordu l'hélice d'un bateau en Afrique du Sud. La scène a été filmée par les passagers du bateau et publiée sur YouTube.

Dans la vidéo, on voit une compagnie de plongeurs qui, à bord de leur nef, observent le requin essayant de croquer l'appétissante hélice du moteur.

«Je tenais mon Gopro dans la main justement, pile devant sa bouche en le taquinant de plus en plus près, je ne savais pas qu'il faisait partie des requins les plus rapides», raconte l'auteur de la vidéo.

Le mako est resté avec les voyageurs pendant plus d'une heure, essayant aussi de mordre les pontons en caoutchouc, selon l'auteur de la séquence. Personne n'a été blessé lors du tournage.