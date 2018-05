Python vs mille-pattes géant: une lutte sans merci (vidéo)

La vidéo prise au Vietnam montre un affrontement entre un python et un mille-pattes géant. Les adversaires forment une boule, le terrible insecte attendant une position propice pour mordre le serpent. Le python essaie de se dégager, avant de finalement reconnaître sa défaite.



De nombreux internautes qualifient le mille-pattes d'un des êtres vivants les plus terribles, même capable de vaincre un serpent. D'autant plus que le mille-pattes est venimeux. Ces insectes se nourrissent de leurs congénères et de vers, tandis que les plus grands mangent des serpents et des oiseaux.