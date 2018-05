Quand un chat devient la mère adoptive d’un lynx (Vidéo)

Un chat domestique a allaité un bébé lynx dont la mère n'était pas à même de prendre soin de lui en raison de problèmes de santé dans un zoo de l'Extrême-Orient russe, informe le service de presse de ce parc animalier situé dans le village de Borissovka.

La mère du bébé, un lynx boréal nommé Aricha, a eu un accouchement dont elle ne se remet pas. Le petit a donc été adopté par un chat du nom de Monika, qui avait chatonné deux jours avant sa naissance.

«Le chat Monique se comporte comme une mère exemplaire. Elle traite tous ses petits avec amour et tendresse. Or, le bébé lynx est plus grand et plus lourd que ses frères et sœurs de lait, c'est pourquoi elle ne peut pas le soulever et se borne à mordiller l'oreille de sa fille adoptive», a expliqué un collaborateur du zoo.

Aujourd'hui, le petit lynx a trois semaines, il grandit et joue avec les chatons. Sa santé est hors de danger. Mais les spécialistes ne se hâtent pas de le rendre à sa mère car sa réaction sera imprévisible.

Le nom du lynx sera choisi lors d'un concours que s'apprête à lancer le zoo.