Sauver un enfant au risque de sa vie: 10 histoires exceptionnelles (vidéos)

© AFP 2018 Loic Venance Macron naturalise le Malien qui a escaladé 4 étages à mains nues pour sauver un enfant

Ces images à couper le souffle qui ont été filmées, le 26 mai, rue Marx-Dormoy à Paris ont fait de Mamoudou Gassama une célébrité nationale. Ce Malien sans-papiers a secouru un petit garçon suspendu à l'extérieur d'un balcon au 4e étage d’un immeuble. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les cas de sauvetage miraculeux de jeunes enfants ne sont pas si rares. Voici quelques histoires de personnes qui ont risqué leur vie pour en sauver une autre.

Un bébé d’un an tombé par la fenêtre reste en vie grâce à un homme courageux

En Chine, un homme a attrapé un bébé d’un an qui tombait par la fenêtre du premier étage.

Un jeune garçon russe attrape une petite fille tombée du 1er étage

Iaroslav Adoniev, un jeune habitant de Sterlitamak (république russe de Bachkirie) a sauvé la vie d’une petite fille d’un an et demi, Vladlena, en avril 2016. Vladlena est tombée du premier étage. La fillette et son frère aîné de 3 ans étaient seuls, leur mère s’étant absentée. L'exploit de Iaroslav a été au centre de plusieurs reportages à la télévision.

Un jeune officier attrape une fillette tombée du 7e étage

Un officier russe de 20 ans, Pavel Roudakov, a sauvé la vie d’une fillette de 2 ans tombée du 7e étage en avril 2017 à Kaliningrad. Le jeune homme, qui faisait son footing quotidienne, a vu un petit garçon tomber du 7e étage d’un immeuble. Il a accouru pour l’aider et quelques instants plus tard, il a remarqué qu’un autre enfant se trouvait au bord de la fenêtre d’où était tombé le garçon. C’était une fille. Et il a eu le temps de l’attraper. Les deux enfants, des jumeaux, ont vite reçu les premiers soins des médecins appelés par des voisins.

Un pompier attrape un enfant lancé du 2e étage pendant un incendie

En janvier 2018, un pompier américain, Scott Stroup, a attrapé un enfant qu’une personne a jeté du 2e étage d’un immeuble en flammes à Decatur aux États-Unis.

Douze personnes ont été blessées légèrement dans l'incendie, dont 8 enfants.

Un homme attrape une poussette avec un bébé qui dévalait une pente

Un homme a sauvé un bébé à Bodrum, en Turquie, en arrêtant une poussette qui dévalait une pente à grande vitesse. Il a eu le temps de saisir la poussette par la poignée. L’enfant est tombé de la poussette, mais il est sain et sauf.

Un étudiant retire une poussette des rails du métro

Une tragédie, qui aurait pu se produire dans le métro de la ville russe d’Ekaterinbourg (Oural), a été évitée grâce à un étudiant, Vadim Nassipov. Une poussette avec un bébé d’un mois et demi a roulé sur le quai et est tombée directement sur les rails alors qu’une rame n’était pas loin.

Vadim a été le premier à réagir. Il a courageusement sauté sur les rails et a sorti la poussette avant que le train n’arrive. L’étudiant a ensuite reçu la Médaille d’honneur pour sauvetage de personnes en danger. Le décret a été signé par Vladimir Poutine.

Un policier protège un garçon avec son corps dans un accident de la route

Un policier biélorusse, Sergueï Batalko, a sauvé un enfant lors d’un accident de la route à Vitebsk en 2016. Le policier empruntait un passage piéton sans feux tricolores aux côtés d’un adolescent, quand il a vu une Peugeot s’approcher à pleine vitesse. Hélas, les conducteurs ne sont pas tous attentifs au volant…

Sergueï a attrapé le garçon et l’a protégé avec son corps. La voiture a frappé l’homme et l’enfant, mais tout a bien fini.

Un jeune homme sauve un garçon tombé d’un escalator

Un jeune se promenant dans un centre commercial a vite réagi quand un enfant est tombé d’un escalator. Il a attrapé le petit, lui sauvant la vie. Tous les deux sont tombés par terre.

Un garçon risque sa vie pour sauver un enfant de 3 ans

En 2013, un jeune roumain de 14 ans, Cristian Marian Becheanu, n’a pas hésité un instant quand il a fallu descendre dans un puits de 15 mètres de profondeur à Segarcea pour sauver un enfant de 3 ans. Le petit Gabriel, qui avait été blessé pendant sa chute, se trouvait dans de l’eau froide et chaque seconde comptait. Le puits était si étroit qu’il était difficile pour les pompiers d’y pénétrer. Cristian risquait aussi d’y être coincé, mais il a tenté sa chance. Les pompiers l’ont descendu dans le puits aux moyens de cordes.

Ce n’était pas la première fois que ce garçon a sauvé des vies. En 2010, il avait aidé des personnes coincées dans une voiture endommagée par un accident. Le garçon, qui n’avait alors que 10 ans, a trouvé un tuyau et a maintenu la porte ouverte, puis il a appelé une ambulance.

Un homme retire un garçon des roues d’une voiture

La vidéo en Ukraine d’un homme qui sauve un enfant de 4 ans courant devant une voiture a aussi bouleversé de nombreux internautes.

L’enfant s’est retrouvé sur la route après que sa mère a lâché sa main un bref instant pour acheter quelque chose. Un vendeur de 30 ans, Ivan Pitoukh, a couru pour attraper l’enfant. Il a réussi à le faire, mais une voiture les a fauché tous les deux. L’enfant a eu une commotion cérébrale et le jeune homme a été hospitalisé.