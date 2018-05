Une illusion d’optique avec deux personnes enlacées rend les internautes perplexes

Un cliché représentant un homme et une femme enlacés a été publié sur la Toile. Au premier regard, l'image semble être banale mais puis, en regardant plus attentivement, on commence à avoir l'impression que l'homme porte des vêtements féminins.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

​«Au début, j'ai pensé qu'il porte des talons», a écrit l'internaute qui avait partagé l'image.

La publication intrigué les internautes: en quelques jours elle a été partagée plus de 50.000 fois et commentée par plus de 1.500 personnes.

I don’t get it.. 😩🤦🏽‍♂️ he is wearing heels! 🙄 — TJ (@TonyHugginsJr) 25 мая 2018 г.

​«Je ne comprends pas… Il porte des talons», s'est exclamé un internaute.

She thought she figured it out pic.twitter.com/mbhUt1tS26 — Simba The God (@simbadv) 26 мая 2018 г.

​«Elle pensait qu'elle l'avait compris», a plaisanté un autre.

Pour beaucoup, l'intrigue est restée sans réponse.

​Il y a quand même eu quelques bons samaritains qui ont essayé d'expliquer l'astuce.

