Un requin passablement agacé prend d’assaut un bateau et ne le lâche pas (vidéo)

La vidéo ci-dessous, prise au large de la côte de Tairua (Coromandel, Nouvelle-Zélande), montre un requin-taupe bleu serrer ses mâchoires sur le bateau d'un amateur de ces prédateurs.

«J'étais sur le point de sauter dans l'eau pour nager avec ce requin mako, et c'est l'accueil qu'il m'a alors réservé», a confié le nageur, cité par le portail d'actualités UPI.

De son propre aveu, son objectif était de changer l'image des requins auprès du grand public, qui seraient «intrinsèquement dangereux».

«Les requins mako sont les requins les plus rapides et les plus imprévisibles de la mer, mais ils sont également menacés d'extinction en raison de la surpêche commerciale et récréative», a-t-il indiqué.

«Le but du jeu ici est de plonger dans l'eau, sans cage, pour montrer aux gens ce qu'est réellement un requin et changer leur perception en prenant des photos comme celle-ci, accompagnées d'informations scientifiques», a-t-il conclu.