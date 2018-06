À bout de nerfs, un crocodile mange le chien qui l’embêtait depuis 10 ans

L'australien Kai Hansen, qui habite sur une petite île au milieu de l'Adelaïde River, avec des crocodiles apprivoisés et le terrier Pippa, a montré à ses hôtes le tour préféré de son chien en lançant un morceau de viande au reptile appelé Cassie. Le chien faisait souvent ce tour et tout se passait sans incident comme on peut le voir sur cette vidéo.

Pippa, un terrier qui pèse seulement 6 kilos, a dû courir pour récupérer le morceau dans le fleuve. Mais cette fois, le chien a décidé de changer la trajectoire et a couru directement vers la bouche du crocodile. Le prédateur exaspéré l'a dévoré sous les cris des spectateurs. Cela a été rapporté par le portail d'information ABC News.

Le propriétaire déprimé a noté que même s'il était désolé pour son animal de compagnie, il ne pouvait pas blâmer Cassie, qui «a fait ce que font les crocodiles».

«Tôt ou tard, cela devait arriver», a-t-il ajouté.

Hansen s'est installé sur l'île il y a 15 ans pour échapper à la vie en ville et a ouvert un petit hôtel. Il a eu plusieurs chiens, crocodiles et oiseaux. Son chien précédent, Hot Dog, était connu pour sa capacité d'aboyer en faisant des gammes, et Pippa attaquait sans peur d'énormes crocodiles et leur volait leur nourriture.

Avant d'acheter un nouveau chien, l'Australien veut s'assurer qu'il ne sera pas tenté par l'idée de poursuivre les crocodiles.