La pornographie est une «castration insidieuse de la population masculine»

Quelle incidence la pornographie a-t-elle sur le comportement sexuel des hommes? Est-elle vraiment un des fléaux du XXIe siècle? Le psychiatre et sexologue russe Evgueni Koulgavchouk a clarifié la situation dans une interview accordée à Sputnik.

Regarder des films pornographiques est une sorte de «castration» de la population masculine, a déclaré à Sputnik le psychiatre et sexologue russe Evgueni Koulgavchouk.

«La pornographie exploite les instincts. Dans le monde virtuel, toutes les possibilités et tous les types, tous les scénarios sont disponibles pour des hommes […] Mais, au fur et à mesure, la surabondance de l'offre provoque une dévaluation. C'est pourquoi on peut en partie considérer l'immersion dans le monde pornographique comme une castration insidieuse de la population masculine», a notamment indiqué le spécialiste.

Selon M.Koulgavchouk, la pornographie influe sur le «comportement sexuel et l'attitude des hommes». Certains commencent à avoir honte, d'autres n'ont plus de vie sexuelle, la pornographie et la masturbation satisfaisant rapidement leur «appétit sexuel» tout comme la restauration rapide.

«De plus en plus souvent, les jeunes couples se plaignent que leur vie sexuelle est inexistante, tout en restant dépendants de la pornographie. Ils sont toujours plus nombre à se plaindre de cette situation. J'ai même commencé à présenter une émission sur mon site sur la nuisance de la pornographie. Il est évident que personne ne meure de la pornographie. Pourtant, elle se transforme en problème quand elle devient trop présence.»

Le sexologue a fait un parallèle avec l'alcool. Selon lui, «certains le consomment de temps en temps, d'autres deviennent alcooliques».