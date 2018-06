La principale cause des maladies cardio-vasculaires est déterminée

L'observation de personnes âgées a confirmé que la solitude augmentait considérablement les décès dus à des maladies cardio-vasculaires. Les résultats de ces études ont été publiés lors du congrès EuroHeartCare 2018 tenu à Dublin.

«Chaque année le nombre de personnes seules dans le monde bat de nouveaux records. Nos confrères ont remarqué, il y a longtemps que la solitude et l'isolement social sont, d'après les statistiques, liés au nombre élevé de morts dus à des maladies coronariennes. Nous avons vérifié si c'est le cas concernant d'autres problèmes cardio-vasculaires», a déclaré Anne Vinggaard de l'Université de Copenhague.

Ces dernières années, les scientifiques se sont intéressés activement à l'influence de divers aspects sociaux sur la santé. Les observations montrent que les personnes seules meurent quelques années plus tôt que leurs contemporains ayant de la famille.

De plus, il y a un an des médecins ont conclu en se basant sur les résultats de deux cents études que la solitude tue plus de personnes, que l'obésité ou d'autres maladies liées aux problèmes du système cardio-vasculaire. Selon ces études, la solitude double la probabilité de mort prématurée chez les hommes comme chez les femmes. Anne Vinggaard et ses collègues considèrent que l'une des explications est liée au mode de vie moins sain des personnes seules. Ils négligent la prise de médicaments, font moins de sport ou simplement sont moins actif.

Selon ces scientifiques, ces résultats devraient être pris en compte par les services de santé publique, sociaux et de gérontologie afin de les aider à améliorer les conditions de vie des personnes âgées.