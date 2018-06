Un monstre de 146 kg surgi de l’eau met dans un état de choc des pêcheurs gallois (images)

Le pêcheur Matthew Burrett et le skipper Craig Deans ont pêché, au large de Milford Haven, ville du Pays de Galles, un requin de 146 kilogramme, rapporte Wales Online. Les Gallois, qui ont une quinzaine d'années d'expérience de la pêche, avouent n'avoir jamais vu rien de pareil.

A 23 stone Porbeagle shark has been caught off the coast of West Wales @capitalswanews pic.twitter.com/T0hS2JJ2VS — Global's Newsroom (@GlobalsNewsroom) 15 juin 2018

«Je n'ai jamais vu rien de si gros, mais je suis sûr qu'il y a des poissons plus gros. Quand j'ai vu la taille, j'étais assez surpris, on ne comprenait pas vraiment à quel point c'était gros jusqu'à ce que nous le mettions à bord du bateau», a expliqué Craig Dennis, cité par le quotidien britannique The Mirroir.

Et de poursuivre:

«À un moment donné, le requin a même surgi hors de l'eau — comme lorsqu'on voit de grands requins blancs sauter et attaquer un phoque.»

Les pêcheurs avaient tout l'équipement nécessaire pour hisser le requin sur le bateau mais, vu sa taille énorme, ce n'est que grâce à un grand effort que les Gallois ont réussi à le faire.

Sur sa page Facebook, Dave Barham, journaliste pêcheur, a assuré les abonnés que le requin avait été mesuré, pris en photo et ensuite relâché dans les eaux, comme l'exigent les règles de la pêche aux requins, selon The Mirroir.

Le requin-taupe commun, autrement appelé «veau de mer», est une espèce largement répandue dans les eaux marines froides et tempérées de l'Atlantique Nord et de l'hémisphère Sud. On en repère souvent dans les eaux Royaume-Uni pendant les chauds mois d'été.