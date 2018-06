Il faudrait moins de 100 personnes pour coloniser une autre planète

Selon des scientifiques, une équipe composée d’au moins 98 personnes aurait besoin de 6.300 ans pour voyager vers un autre système solaire dans le but de le coloniser. Les chercheurs discutent de cette probabilité en ce qui concerne la planète Proxima b, la plus proche de la Terre, éloignée de seulement quatre années-lumière.

Afin de coloniser une autre planète en dehors de notre système solaire, les humains se trouvent face à 1.000 obstacles, mais le plus grand défi est la distance. D'après de récents calculs, l'humanité pourrait traverser l'espace en direction de l'exoplanète Proxima Centauri b, la plus proche de la Terre, en 6.300 ans.

Dans leurs prévisions, les chercheurs ont même construit un scénario où une partie de l'équipe voyageant vers l'exoplanète serait victime d'une épidémie du type peste et meurt. Le nombre minimum de personnes constituant cette équipe doit être de 98 hommes et femmes, ont conclu les chercheurs dans leur publication parue sur arXiv.

La vitesse du vaisseau spatial plusieurs fois augmentée et une équipe autosuffisante et multigénérationnelle sont des conditions qui doivent être respectées afin d'organiser un tel voyage interstellaire, selon des scientifiques de l'université de Strasbourg.

Par exemple, Apollo 11 est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 40.000 km/h avec une moyenne d'environ 5.500 km/h. Mais les scientifiques ont déjà fait leurs calculs pour l'engin spatial le plus rapide existant de nos jours. Il s'agit de la sonde solaire Parker qui peut atteindre une vitesse maximale de 700.000 km/h.

Depuis sa découverte, la planète Proxima Centauri b, la plus proche de la Terre, est l'objet de nombreuses études. Proxima Centauri est une naine rouge, l'une des classes les plus actives d'étoiles dans l'Univers. Une éruption radiologique générée par l'étoile est environ 400 fois plus puissante que l'éruption solaire la plus intense.