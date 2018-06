Une illusion d’optique qui peut vous égarer dans un parking

La fameuse robe bleue ou or, qui avait bouleversé la Toile en 2015, sera-t-elle éclipsée par une flaque d'eau qui est en train de déconcerter les internautes?

Il s'agit d'une photo d'un parking souterrain qui, au premier abord, ne semble présenter aucun problème. Puis on remarque qu'un tunnel qui y est présenté semble s'enfoncer vers le bas tandis qu'un autre semble monter vers le haut à mi-hauteur.

C'est ce qui rend perplexe les utilisateurs.

En fait, à y regarder plus attentivement, on voit que le sol est recouvert d'eau, ce qui donne cette illusion. Les reflets dans la flaque font en sorte que l'œil ne puisse pas distinguer l'entrée et la sortie du parking.e plafond se reflète par terre et trompe ainsi l'œil de l'observateur.