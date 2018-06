Alain Soral, le Raptor dissident et Dieudonné vont-ils remettre le duel au goût du jour?

Alain Soral et le youtubeur Raptor dissident vont-ils s’affronter sur un ring de MMA pour sauver leur honneur? Si ce combat n’est pour l’instant que virtuel, pourrait-il créer des émules et faire revenir la tradition du duel sur le devant de la scène? Retour en images sur d’illustres duels.

La tradition du duel est-elle sur le point de revenir sur le devant de la scène? On pourrait se poser la question après la prise de bec numérique entre le youtubeur Raptor dissident et l'essayiste Alain Soral. En effet, le jeune youtubeur a décidé de provoquer en duel en combat libre à mains nues (MMA) son aîné. Un défi accepté par le patron d'Égalité & Réconciliation et qui, par ailleurs, pourrait être organisé et arbitré par… Dieudonné.

1/2 Suite à ses multiples insultes, diffamations et provocations, j'accepte d’affronter Ismail Ouslimani, dit "le @RaptorDissident" en combat libre, et ce malgré mon âge (60 ans cette année) et bien que le #MMA ne soit pas ma spécialité. https://t.co/i0nZ531iGq — Alain Soral Officiel (@AlainSoralOffic) 18 июня 2018 г.​

Le motif? Le Raptor dissident, proche du milieu nationaliste, accuse Soral, dans une vidéo, d'être un «baboucholâtre marxiste assumé» et un «manipulateur». En bref, selon lui, l'«hystérie anti-israélienne» de Soral ne viserait, en fait, qu'à séduire les Maghrébins… Tout un programme. Cependant, cette vidéo n'a pas été du goût de l'essayiste qui s'est fendu d'un tweet acerbe. «Certains me demandent si je compte répondre à la vidéo qu'un certain Kabyle nain piqué aux stéroïdes a pondue contre moi. Répondre quoi? Par cette vidéo, il s'est déjà ridiculisé intellectuellement et déshonoré moralement.»

Si cet affrontement n'est pour l'instant que virtuel, de nombreux personnages dans l'histoire, eux, se sont véritablement adonnés à l'art du duel.

Gaston Deffere contre René Ribière

La date du 21 avril 1967 marque la fin de la pratique du duel en France. Ce dernier combat a opposé le député maire socialiste de la ville de Marseille, Gaston Defferre, au gaulliste René Ribière, dans un duel à l'épée au premier sang. L'origine du grief entre les deux hommes provenait d'un débat houleux à l'Assemblée où Gaston Deffere avait traité René Ribière d'«abruti». Gaston Deffere remporta la victoire.

Le marquis de Cuevas contre Serge Lifar

Le 30 mars 1958, d'après la biographie de Serge Lifar, ce dernier n'hésita pas à se battre en duel à l'épée avec le marquis de Cuevas pour une histoire d'«exclusivité revendiquée [par Lifar, ndlr] sur le répertoire du Nouveau-Ballet de Monte-Carlo». Un duel à l'épée qui aura été arbitré par un certain Jean-Marie Le Pen, alors tout jeune député. Le marquis de Cuevas remporta la victoire.

Alexandre Pouchkine contre Georges d'Anthès

Le 8 février 1837, sur fond de rivalité amoureuse, un duel a opposé Alexandre Pouchkine, le plus grand des poètes russes et Georges d'Anthès, noble français qui avait choisi la carrière militaire au service de la Russie, près de la rivière Tchernaïa (Noire), à la périphérie de Saint-Pétersbourg. Pouchkine décéda quelques jours plus tard de sa blessure au ventre infligée par Anthès.

© Sputnik . Alexandr Demyanchuk Un duel a opposé Alexandre Pouchkine et Georges d'Anthès

Emmanuel Macron contre un jeune lycéen (attention, pure fiction!)

Le 20 juin 2018, après avoir été appelé «Manu» par un lycéen de 13 ans, le Président de la République décida de laver l'affront en provoquant en duel le jeune afin de sanctionner son attitude familière. Un duel suivant les mêmes règles que celui qui pourrait opposer Alain Soral et Raptor dissident: