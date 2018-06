La loi du plus fort: un crocodile géant en dévore un autre plus petit (vidéo)

C'est sans aucun doute une scène des plus étranges… Les visiteurs d'une réserve naturelle en Floride ont filmé un crocodile en train de dévorer un congénère. Cette vidéo choquante a été diffusée par Fox 35.

Keith Small et son fils Landon étaient dans le parc Apopka, dans le comté d'Orange, lorsqu'ils ont remarqué que le plus gros crocodile dans l'eau avait quelque chose dans sa bouche.

C'est alors qu'ils ont commencé à filmer avant de réaliser que le reptile était en train de mâcher un de ses semblables. Ce dernier était beaucoup plus petit, long d'environ 1,5 mètre.

«On s'est dit: "Il y a quelque chose dans la bouche", et puis on a dit: "Oh, c'est un poisson"», a raconté Landon à Fox 35.

«Et puis ça a bougé et on s'est dit, "Oh, c'est un autre crocodile!"», poursuit-il, choqué.

Le grand reptile a été filmé en train de se démener dans le lac avant de tirer les restes de son semblable dans les profondeurs.