Et si l’eau n’était pas le seul élément à l’origine de la vie extraterrestre?

Les recherches de vie extraterrestre dictent aux scientifiques de chercher de l' eau car elle est considérée comme le seul élément essentiel à la vie . Toutefois, selon les dernières études parues sur Live Science, l'eau n'est pas l'unique élément qui pourrait mener les chercheurs à la découverte de la vie sur d'autres planètes et objets célestes.

«Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont fondamentaux pour l'existence de la vie telle que nous la connaissons. Par exemple, l'azote et le phosphore. L'azote est primordial pour former les protéines. L'azote et le phosphore sont des ingrédients clés de l'ARN [acide ribonucléique, ndlr] et de l'ADN [acide désoxyribonucléique, ndlr]», a expliqué Abraham Loeb, professeur d'astronomie à l'université Harvard, indique Live Science.

Une autre question concernant ce sujet relève de la solubilité de ces autres composants dans l'eau ou dans l'atmosphère et le fait qu'ils puissent se retrouver dans les océans? Les scientifiques suggèrent que les éléments essentiels pourraient s'accumuler sous la glace des océans du satellite naturel de Jupiter Europe et de celui de Saturne Encelade. La NASA ainsi que l'ESA souhaitent organiser des expéditions à cet effet.