Coincé dans une fissure, un serpent recrache des œufs pour pouvoir passer (vidéo)

La collation a peut-être été un peu trop copieuse… Un serpent a été filmé en Caroline du sud en train de recracher plusieurs gros œufs d'oiseau, qu'il venait de manger. La vidéo a été diffusée par YouTube.

© Sputnik . Igor Mikhalev Brésil: un anaconda géant barre la route aux automobilistes (vidéo)

La séquence a saisi le moment où le reptile, visiblement plus gros qu'à l'accoutumée, s'est retrouvé coincé dans une fente. Il a suffi de quelques instants à la bête afin de trouver une solution… et faire machine arrière en se débarrassant de son repas, laissant bouche bée les spectateurs de cette scène.

L'opération a porté ses fruits et au fur et à mesure que le serpent progressait dans sa tâche, il s'enfonçait de plus en plus profondément dans la craquelure, avant d'y disparaître complétement.