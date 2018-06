Cinq ours rendent visite à une famille alaskienne (vidéo)

Un couple d’Anchorage, en Alaska, a été surpris de voir devant sa maison toute une bande d’ours jouer sur la pelouse. Et il ne s’est pas fait prié pour filmer et partager cette scène étonnante!

Un groupe de cinq ours est venu jouer sur la pelouse devant la maison d'un couple américain habitant à Anchorage, en Alaska.

«Nous avons déjà vu un ours ici, mais jamais cinq à la fois. Peu de temps après avoir tondu la pelouse, mon compagnon a regardé par la fenêtre et a vu cette famille d'ours noirs qui se nourrissaient de trèfles et de l'herbe coupée, ils sont restés environ 45 minutes la première fois et sont revenus plusieurs fois pendant la journée», a raconté l'auteur de la vidéo, publiée sur YouTube.

À en juger par le commentaire sous la vidéo, la maison est située dans un quartier résidentiel peuplé de la ville, ce qui rend cette visite d'autant plus surprenante.