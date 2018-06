Un très jeune québécois fait le buzz sur Facebook (vidéo)

Vincent Pouliot a filmé son fils se regarder dans un miroir dans un magasin de Montréal et a publié sa vidéo sur Facebook qui est devenue virale en quelques jours.

Joint au téléphone par Le Journal du Québec, il s'est dit plutôt surpris de l'ampleur de la chose.

«Je n'ai pas tant d'amis Facebook et là je me suis mis à recevoir beaucoup de demandes d'amitié. Je n'ai pas l'habitude d'avoir autant d'attention. J'ai quand même hâte que la vague retombe», a-t-il déclaré.

12 jours plus tard la vidéo où l'on voit le petit Jules découvrir le monde de l'optique a été visionnée à plus de 3 millions de reprises et a été partagée plus de 67.000 fois.

M.Pouliot a ajouté que ça avait pris quelques jours avant que tout explose sur le réseau social, mais que, maintenant, même les commentaires de ses amis étaient noyés au travers de ceux du reste du globe.

«Ça va sûrement s'arrêter quand ça aura fait le tour de la planète 2-3 fois», a-t-il plaisanté.