Ayant pris une fille au piège, un alligator connaît une fin terrible (vidéo)

En Floride, un alligator de 3 mètres a chassé une fille de 15 ans jusque dans un arbre. Après avoir attendu sa victime plus d'une demi-heure au pied de l’arbre, le reptile a été abattu par un membre des forces de l’ordre.

Aux États-Unis, un alligator qui avait obligé une fille de 15 ans à se réfugier sur un arbre, a finalement été abattu par le shérif adjoint Mike Blackmon, comme le rapporte Fox 35.

Le sergent Matt Farner, du bureau du shérif du comté de Lake, a déclaré que l'adolescente était dans l'eau, lorsqu'un alligator de trois mètres a commencé à se diriger vers elle. La fille a réussi à attraper une branche qui pendait au-dessus de l'eau, et a pu grimper sur l'arbre.

«Elle a remarqué que l'alligator s'approchait de son radeau, alors elle était un peu nerveuse. Elle a vu l'arbre et a grimpé aussi haut que possible, assez haut pour que l'alligator ne puisse pas l'atteindre», a déclaré le sergent Farner.

L'alligator en colère continuait à essayer d'attraper la fille. Les urgences de Lake étaient en route, mais toujours à 15 ou 20 minutes de distance, et l'adolescente était physiquement fatiguée de se tenir sur l'arbre.

L'alligator a passé plus d'une demi-heure au pied de l'arbre. Quand le shérif adjoint est arrivé, la fille a crié qu'elle était fatiguée et ne tiendrait plus le coup très longtemps.

La présence du shérif adjoint, Mike Blackmon, n'a pas effrayé l'alligator, le reptile a même commencé à s'approcher de l'homme, qui a dû tirer. Après cela, l'alligator est allé sous l'eau et n'est plus réapparu, il est probablement mort de ses blessures.