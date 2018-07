Un ours s’invite dans le jacuzzi d’un Californien et sirote son cocktail (vidéo)

En s’introduisant dans l’arrière cours d’une propriété, un ours a voulu fuir la chaleur de l’été californien en prenant un bain tout en dégustant un cocktail laissé là par son propriétaire…

Mark Hough avait à peiné goûté à sa Margarita du vendredi après-midi lorsqu'il entendit, provenant de l'arrière cours de sa maison californienne à Altadena, des bruits de branches qui craquent. L'homme n'y prêta d'abord aucune attention, jusqu'à ce que le craquement gagne de plus en plus en intensité, raconte Associated Press.

C'est à ce moment-là que le Californien décide d'aller voir d'où pouvait bien provenir ce son. Et la réponse ne se fit pas attendre longtemps: un ours était en train de grimper sa clôture!

L'homme s'est alors réfugié à l'intérieur de sa maison, mais la bête ne comptait pas rebrousser chemin de si tôt. L'ours s'est tranquillement installé dans le jardin et pendant quelques heures, Mark ne pu observer qu'impuissant l'intrus prendre une trempette dans son jacuzzi. C'est alors que le Californien eu la bonne idée de filmer la scène inédite dont il était témoin.

Quelques minutes plus tard, l'animal est allé encore plus loin: il a «sauté des buissons, est allé droit à la Margarita, l'a renversé et l'a lapé», a déclaré Mark.

«Il a donc bu sa Margarita, il a fait un tour dans le jacuzzi, et maintenant il est prêt pour une sieste d'une heure», a-t-il ajouté.

Le Californien raconte que l'ours est finalement sorti dans la rue. Et après la rencontre, Mark s'est servi deux Margaritas bien méritées pour compenser celle qu'il a perdue…

«Le moins que l'on puisse dire c'est que c'était un vendredi intéressant!», conclut l'homme.