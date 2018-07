Soyez vigilants! Ces objets sont les plus volés dans les aéroports

L’aéroport est l’endroit parfait pour les pickpockets. Mais que volent-ils le plus souvent? Des experts ont dressé la liste des objets les plus attirants pour les voleurs et ont donnée des conseils permettant de s’en prémunir.

© Sputnik . Vitaly Ankov Un lapin abandonné dans un aéroport a été pris pour une bombe

Attention aux pickpockets , telle est la phrase que l'on entend souvent dans les transports en commun et dans les lieux publics. Des experts ont analysé les vols dans les aéroports et compilé une liste des objets les plus dérobés. Ceci est rapporté par Mirror.

La première chose qui attire les pickpockets dans les aéroports, c'est l'argent: ils surveillent constamment les voyageurs qui retirent de l'argent d'un distributeur automatique ou tentent de récupérer le code de la carte.

En deuxième position se trouvent les téléphones portables, car les touristes les oublient souvent sur une table du restaurant ou dans une salle d'attente.

Les dix articles les plus volés comprennent également les lunettes, les portefeuilles, les sacs, les appareils photo, les bagages à main, les bijoux, les passeports et les documents, les tablettes et les ordinateurs portables.

Selon l'étude, chez 11% des répondants, les pickpockets leur avaient volé quelque chose avant même d'embarquer dans l'avion. Il est conseillé aux voyageurs de garder un œil sur leurs affaires et de ne pas les laisser sans surveillance. Il est aussi important de ne pas mettre les sacs à l'avance dans les machines à scanner lorsqu'ils passent la procédure de contrôle, car à cause des longues files d'attente vos affaires peuvent être contrôlées plus tôt que vous et les voleurs peuvent en profiter.