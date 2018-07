Vidéo rare: des requins et un crocodile dévorent une baleine

Une vidéo rare montrant deux requins tigre de trois mètres de long et un crocodile marin de quatre mètres se sont régalé ensemble du cadavre pesant 20 tonnes d’une baleine échouée sur les côtes de l'Australie.

Cela arrive très rarement que des requins et des crocodiles partagent leur proie. Cependant, cette vidéo postée par le magazine The National Geographic montre comment les prédateurs sauvages peuvent partager leur nourriture en cas de nécessité.

L'organisation Beneath the Waves a remarqué une baleine morte au large des côtes de l'Australie occidentale et a envoyé un drone sur les lieux. Cela a notamment permis d'obtenir des images uniques: la montagne de viande a été déchirée par deux requin tigre de trois mètres de long et un crocodile marin de quatre mètres.

Une telle scène n'avait jamais été filmée avant 2017, d'où l'importance des images captées près des côtes australiennes. En outre, on n'aperçoit que très rarement ces prédateurs ensemble et c'est la première fois qu'un crocodile est capté filmé en train de manger une baleine.

«Une baleine morte est un buffet pour les habitants marins», estime Austin Gallagher, chercheur principal de l'organisation Beneath the Waves cité par le média.

Le magazine précise que probablement le cadavre de 15 mètres et pesant plus de 20 tonnes avait été trop grand pour les requins et le crocodile pour qu'ils perdent leur temps à se disputer cette nourriture.