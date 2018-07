Temps mort les gars! Un wombat tente d'arrêter une bagarre entre deux kangourous (vidéo)

Deux kangourous étaient en plein pugilat quand un wombat est intervenu pour les empêcher de se rouer de coups. Des images remarquables qui ont été capturées dans une cour à Cessnock, en Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie), relate le Daily Mail.

Les marsupiaux mâles, sautillant sur leurs pattes, ont eu le temps d'échanger quelques volées de coups avant que le sage wombat n'entre en scène pour mettre fin aux violences.

Distrait, l'un des kangourous a alors essayé d'attraper le wombat avant qu'il ne s'échappe entre ses jambes.

La vidéo présentant cette scène, publiée le 12 juillet par Cedar Creek Wombat Rescue Inc and Wombat Hospital, a été visionnée 15.000 fois et a reçu plus de 770 réactions, dont beaucoup ont mis en évidence la nature «australienne» de l'affaire.