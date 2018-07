Une pluie rare transforme un lac australien en un arc-en-ciel (images)

Une inondation rare a fait passer le lac Eyre d'un bassin aride et salé à une spectaculaire oasis aquatique avec son spectre de couleurs saisissant, du bleu marine au rose en passant par un blanc brillant.

RT CNNTravel "Wow! See how rain transforms Australia's Kati Thanda-Lake Eyre into a dazzling rainbow https://t.co/tzOpriXt6N pic.twitter.com/VRA1XWkVxO" — Cefas Lira (@CefasLira_) 14 июля 2018 г.

​Le lac Eyre, plus grand lac salé d 'Australie et d'Océanie et qui se trouve à approximativement 13 mètres en dessous du niveau de la mer, est souvent asséché, de sa par sa situation dans le désert. Il est souvent asséché et ne se remplit que rarement, une fois tous les 15 à 20 ans environ, lors de pluies diluviennes.

​Pourquoi cette teinte multicolore? Le sel dilue l'eau et provoque la croissance des algues. Le lac a été inondé cette année à cause des fortes pluies tropicales qui ont frappé le Queensland.

Stunning images from a rare flood of South Australia's Lake Eyre https://t.co/Cas4LtFrMH pic.twitter.com/bmhCUzVxeP — NZStuffTravel (@NZStuffTravel) 12 июля 2018 г.

