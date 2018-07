Un Australien redécouvre sur sa propriété un filon d'or

En Australie, un véritable trésor a été découvert par un homme qui venait de faire l'acquisition d'une propriété de 16,5 hectares. Alors qu'il arpentait son domaine, il y a remarqué plusieurs puits de mine creusés pour atteindre un filon d'or à peine exploité, rapporte The Mirror.

Il y a un peu plus de trois ans, Anthony Doolin a acheté ce terrain pour 754 000 livres sterling [855 000 euros, ndlr]. Un jour, en faisant le tour du propriétaire, il est tombé par hasard sur plusieurs puits de mine.

«Il y avait de grandes exploitations minières à la fin du [XIXe, ndlr] siècle dans cette zone et ces collines cachent nombre de petites mines», a dit Anthony Doolin aux médias. Et de poursuivre: «Les puits font environ six mètres de profondeur».

En dépit de cette découverte inattendue, Anthony Doolin n'a pas exploité sa mine pour en extraire le précieux métal. Il a décidé de ne pas garder cette propriété et en a confié la vente à sa mère, Jane Doolin, en espérant en retirer un prix élevé. Anthony a admis qu'il espérait vendre son domaine plus d'un million d'euros. Sa mère l'a vendu à la va-vite et sans plus-value.