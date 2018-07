Une acrobate fait une chute lors d’une émission de télé réalité (vidéo)

La présentation d’un duo d’acrobates lors de l’émission américaine de télé réalité The America's Got Talent a mal tourné. Lors de l’exécution d’un numéro de trapèze, un acrobate aux yeux bandés a lâché sa partenaire et conjointe qui est tombée devant le jury et le public dans lequel se trouvait leur fils de deux ans.

Le couple formé de Mary et Tyce Nielsen est venu présenter à l'émission de télé-réalité The America's Got Talent un numéro d' acrobatie les yeux bandés. Mais au moment où Tyce aurait dû la saisir fermement, sa femme a glissé entre ses mains et est tombée sous les regards effrayés des membres du jury et de l'assistance dans laquelle se trouvait leur fils de deux ans. Une vidéo de ce numéro d'acrobatie qui a mal tourné a été publiée sur la page Facebook de l'émission de télé réalité. Pendant l'exécution de ce numéro, des flammes surgissaient sur la scène pour en renforcer l'effet visuel.

La tension dans le studio est visiblement retombée quand l'acrobate s'est relevée et a demandé à recommencer ce numéro à haut risque, mais le jury avait refusé de donner suite à sa requête. Malgré la tournure imprévue qu'ont prise les événements imprévue, le couple a été qualifié pour l'étape suivante de l'émission. Tout est bien qui finit bien.