Une invasion d’ours du jamais vu dans cette région russe (vidéo)

De plus en plus d'ours croisent ces derniers temps le chemin des visiteurs de la réserve Stolby dans le territoire russe de Krasnoïarsk, informe son service de presse sur son site . Pour éviter les incidents, le parc a été fermé. Il accueillera de nouveau les touristes fin juillet.

«Au cours de la semaine, des employés de la réserve ont enregistré à maintes reprises des rencontres visuelles avec des ours sur les itinéraires touristiques et des signes de leur activité. Et les données reçues grâce à des pièges photographiques et des caméras de surveillance confirment l'activité élevée du prédateur», indique le site.

Les employés de la réserve ont donné aux visiteurs quelques conseils à suivre si une rencontre avec ce prédateur survient. Ainsi, il ne faut pas le filmer et le prendre en photo et quitter l'endroit le plus vite possible.