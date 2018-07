Pour sauver son petit, une lionne livre un combat sans merci à des chiens sauvages (vidéo)

Une lionne et son petit ont été attaqués par une meute de chiens sauvages. Pour sauver son petit, la lionne a livré un combat sans merci à ces chiens et en a grièvement blessé plusieurs d'entre eux.



La vidéo a été tournée par Shalin Fernando, une touriste qui voyageait dans la réserve naturelle de Moremi.

«Je m'en faisait tellement pour la lionne et son petit. Le guide nous avait dit que tous ses autres lionceaux étaient morts. Les chiens ont longtemps essayé d'attaquer, mais finalement ils ont abandonné et sont partis, et alors la lionne et son petits ont de nouveau été en sécurité», a raconté la touriste.

La réserve naturelle de Moremi se trouve au Botswana et représente un terrain de 5.000 kilomètres carré, hébergeant des animaux sauvages.