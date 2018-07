Une «tornade de tentes» se déclenche lors d’un festival en Allemagne (vidéo)

Les visiteurs d'un festival de musique en Allemagne ont été surpris en rentrant à leur camping et en voyant leurs tentes et des objets divers voler au-dessus de leurs têtes. Une petite tornade a soulevé les tentes et les ont maintenues en l'air. Cette scène étourdissante a été filmée par un visiteur. Sur la vidéo, des tentes arrachées de terre volent dans un tourbillon et donnent un effet de kaléidoscope aux couleurs vives.

Sur la vidéo, on voit également les visiteurs en train de récupérer leurs affaires avant de quitter le festival, selon le quotidien britannique Daily Mail. Quatre personnes ont été très légèrement blessées.

Le festival de musique électro EDM Parookaville est un événement de trois jours auquel plus de 80.000 personnes du monde entier participent.