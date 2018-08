Pas très concentrée dans son travail, elle gagne 250.000 euros. Voici comment

© Sputnik . Natalia Seliverstova Jackpot ! Elle reçoit un pourboire de 1.200 USD pour une addition de 20

Une femme de la ville de Mantua, dans le New Jersey , a gagné 287.945 dollars (environ 250.000 euros) à la machine à sous en jouant dans un casino en ligne, relate le quotidien américain USA Today.

La joueuse a préféré rester anonyme. La femme a avoué qu'elle participait à une téléconférence au moment où elle a gagné. Elle a aussi confié que sa mise pour gagner cette somme était de seulement deux dollars. Le jackpot a été raflé dans une machine à sous Divine Fortune accessible dès deux dollars de mise dans le casino en ligne SugarHouse Casino.

Le montant de 250.000 euros est le plus important gagné dans un casino en ligne dans cet État américain. Cela est aussi le plus gros jackpot du New Jersey depuis 2016, quand le SugarHouse Casino de Philadelphie est entré sur le marché des jeux en ligne du New Jersey.

«Un jackpot d'une telle somme est une grande nouvelle pour nous et pour toute l'industrie des jeux d'argent en ligne, puisqu'il prouve que les personnes peuvent gagner en ligne des niveaux qui sont capables de changer leurs vies à tout moment et n'importe où», a partagé à USA Today Richard Schwartz, le président de Rush Street Interactive, l'opérateur du casino en ligne.

Selon l'opérateur du casino, la femme a commencé à jouer dans ce casino en janvier.

Six joueurs ont déjà gagné le méga jackpot du jeu Divine Fortune depuis que le casino en ligne a été lancé en septembre 2016.