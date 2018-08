Les moyens inattendus pour se rafraîchir pendant la canicule

Puisque l'air conditionné, l'eau froide et les vêtements blancs en coton n'aident plus à se rafraichir pendant la canicule qui s'est installée partout en France, nous avons décidé de rechercher sur le Web les conseils rares mais étant toutefois en mesure d'être une «bouffée d'air frais» en été, au sens littéral aussi bien que figuré du terme.

Se rafraichir grâce à sa langue et au yoga

Comment font les personnes pratiquant le yoga pour s'asseoir et marcher sur des clous chaud? Peut-être ont-ils aussi des conseils à donner aux Européens souffrant des fortes températures?

​

Le pranayama Sitali ou Sheetali, signifiant «afraîchir, apaiser», est une astuce indienne pour faire chuter la température du corps.

Pour profiter de cet effet, il faut sortir sa langue à l'extérieur de sa bouche et l'enrouler en tube, les lèvres maintenant les côtés de la langue. Ensuite, il est conseillé d'inspirer l'air par le tube formé avec sa langue, tout en restant assis dans une position confortable sur le sol ou sur une chaise, de façon à avoir le dos bien droit et l'abdomen libre. Puis, on rentre sa langue, on ferme ses lèvres et on expire doucement par le nez.

Après une quinzaine de respirations, vous devriez avoir moins chaud. Tout du moins pas aussi chaud qu'en Inde.

Maigrir et se refroidir

Il semblerait que les femmes, connues pour savoir faire plusieurs choses à la fois, ont trouvé un moyen pour se protéger contre la chaleur et maigrir en même temps.

Ainsi, plusieurs demoiselles ont confié sur des forums que pendant la canicule, elles utilisaient des crèmes et des gels avec effet refroidissant conçus initialement pour les faire maigrir.

«J'ai mis du gel sur mon corps et j'ai eu froid bien qu'il fasse 35-37°C à la maison. C'est un vrai miracle! J'ai tenu bon pendant trois minutes en claquant des dents. Ensuite j'ai pris une douche chaude et même en sortant j'avais froid», a partagé l'un d'elles.

N'avoir plus chaud grâce… à son imagination

Comme plusieurs études scientifiques prétendent que la force de l'autopersuation et de l'imagination sont en mesure d'aider à soulager les symptômes de certaines maladies, des internautes ont proposé d'acheter des images et des films montrant des montagnes enneigées, des bonhommes de neige et des flocons tombant du ciel pour survivre à la chaleur.

Пингвины принимают душ, Фолклендские острова pic.twitter.com/XJmcH4spu8 — Красивое фото (@foto_blog) 10 февраля 2017 г.

​

«Un remède à la chaleur est une image d'un paysage d'hiver. Si vous le regardez longtemps, il ne fait pas si chaud. Avant, l'été était ma période préférée de l'année. Maintenant, avec chaque année plus chaude que la précédente, je commence à aimer le mois d'avril. Je sens que bientôt je vais aimer l'hiver», peut-on lire.

«C'est un bon remède contre la chaleur. Des films documentaires sur l'Antarctique, sur l'Arctique marchent aussi», ajoute un autre internaute.

Faire comme les Égyptiens

© Sputnik . Ces 9 habitudes des Français qui les rendent uniques

Les Egyptiens sont l'un des peuples les mieux placés pour avoir testé de multiples astuces pour se rafraichir. L'une d'elles est censée aider à dormir sans avoir chaud.

Il faut pour cela humidifier les serviettes ou les draps dans de l'eau froide avant de se coucher… sans toutefois les mouiller complètement au pont d'avoir l'impression de dormir dans une flaque. Cette méthode permettrait de s'endormir relativement vite sans souffrir de la chaleur.

Ces vêtements existent pour de vrai

Les asiatiques sont de longue date réputés pour faire des inventions facilitant la vie des gens.

Afin de lutter contre la chaleur, ils ont conçu des habits spéciaux, comme par exemple des sous-vêtements refroidissants.

Ainsi, destinés majoritairement aux femmes, ces soutiens-gorge avec un système de refroidissement intégré devraient faciliter la vie des employées obligées de respecter le code vestimentaire au travail.

Охлаждающий лифчик Super Cool Bra от японской компании Triumph Internationalhttps://t.co/I0EVGa06Wc pic.twitter.com/OF24uxJfK6 — CoolStoreBro (@coolstorbro) 19 декабря 2017 г.

​

D'autres proposent des gobelets avec des culottes congelées vendus dans des distributeurs automatiques.

S'essuyer derrière l'oreille avec une serviette humide

Comme il est parfois difficile de prendre une douche froide pour se sentir mieux pendant la canicule, certaines personnes proposent de s'essuyer avec une serviette humide derrière l'oreille afin de se soulager en plein milieu de la chaleur estivale.

«La glace est bien sûr délicieuse et fraîche mais riche en calories. Donc, la meilleure façon de ressentir immédiatement la fraîcheur est de s'humidifier les oreilles avec de l'eau froide. Ou de simplement s'essuyer avec une serviette humide. L'effet est superbe et ajoute zéro calorie. De plus, c'est gratuit et très écologique», a précisé un internaute.

Tous ces conseils ont été testés par notre rédaction, aucun journaliste de Sputnik n'a été blessé. Ils ont tout simplement eu parfois un peu trop froid.

On a donc pu constater que tous les moyens sont bons lorsqu'il s'agit de se protéger contre la chaleur. Parmi les astuces peu connues, quelles sont celles qui vous aident le mieux à surmonter la canicule?