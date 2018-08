Ivre, nu et enragé, un capitaine britannique défonce le mur des toilettes (images)

Avec un trou percé à travers un mur et des débris par terre, cette scène ressemble bien aux conséquences d’une explosion… Toutefois, la dévastation était en fait l’œuvre d’un capitaine, qui s’est échappé de toilettes après avoir été déshabillé et enfermé à l'intérieur par ses camarades.

Un capitaine de l'armée britannique a saccagé des toilettes, en perçant un trou dans le mur pour se libérer du piège préparé par d'autres militaires, raconte The Daily Mail.

Après une cérémonie officielle et une nuit pleine d'alcool, l'officier s'est tranquillement endormi, mais ses camarades ont décidé de lui jouer un tour. Il a été déshabillé, emmené dans les toilettes d'une caserne et enfermé.

Après six heures, le capitaine s'est réveillé et s'est retrouvé dans une situation désespérée. Il a commencé à frapper à la porte et à crier pour être libéré, mais ses subordonnés ont répondu qu'ils ouvriraient les toilettes seulement après l'augmentation de leur traitement.

Après avoir entendu cela, le capitaine, enragé et toujours ivre, a cassé les toilettes, a arraché une main courante en acier et a commencé à saccager tout ce qui l'entourait. Il a percé un trou dans le mur et fini par sortir.

Comme les règles interdisent l'abus d'alcool, le capitaine fera face à une lourde amende. En outre, il pourrait devoir payer les dommages causés lors de sa mésaventure.

«Je veux croire qu'un jour il verra le côté drôle de ce qui s'est passé», a déclaré une source du journal. «Au moins, il a fait preuve d'une créativité impressionnante, utilisant tous les moyens à sa disposition pour résoudre la difficile tâche tout en étant en état d'ébriété.»