Voici les «muses» de la bière à base des bactéries vaginales de mannequins (photos)

Alors qu’une entreprise polonaise propose une bière faite à partir de culture bactérienne vaginale de femmes «luxueuses», son concepteur a révélé à Sputnik les secrets de la production de cette boisson et a montré celles qui ont partagé avec leurs clients ce qu’elles avaient de plus intime.

The Order of Yoni est une entreprise polonaise fabriquant de la bière produite à partir des bactéries vaginales prélevées sur deux charmantes mannequins, Monika et Paulina, qui ont généreusement accepté de les partager avec les consommateurs de cette boisson peu commune.

Dans une interview accordée à Sputnik, Wojciech Mann, le propriétaire de la brasserie en question, a raconté comment cette idée lui était venue à l'esprit et pourquoi il avait sélectionné les bactéries vaginales de ces deux demoiselles.

«L'idée est née il y a 6 — 7 ans alors que j'étais assis avec un verre de bière belge à la main. Je me demandais pourquoi elle avait un goût acide et après quelques clics sur Wikipédia j'ai découvert que les bactéries lactiques en étaient responsables. Et après encore quelques clics j'ai pris conscience que ces mêmes bactéries vivaient dans le vagin des femmes. Eureka! J'ai immédiatement ressenti une connexion subtile entre la bière et une femme. Voici comment cette idée est née», a raconté Wojciech Mann.

Pour mettre en place ce projet il lui a fallu choisir celles qui pourraient partager leurs bactéries vaginales. C'est ainsi que Wojciech Mann a rencontré deux mannequins, Monika et Paulina, qui ont accepté de participer à la fabrication de cette bière spéciale.

«Paulina et Monica sont deux belles femmes ayant confiance en elles. Elles sont drôles, ouvertes, aiment danser et posent avec succès pour des photos. En outre, elles sont très attirantes et séduisantes. Elles se complètent: l'une est mignonne et délicate, l'autre est audacieuse et obstinée. Elles ont répondu avec enthousiasme à notre proposition, la considérant comme quelque chose d'innovant et d'original», a-t-il détaillé.

Pour les plus curieux Wojciech Mann a également raconté en détails comment était fabriquée The Order of Yoni. Tout d'abord, un gynécologue a prélevé un échantillon chez Paulina et Monica et l'a envoyé dans un laboratoire où des spécialistes ont isolé, purifié et reproduit des bactéries lactiques qui sont maintenant utilisées au cours de la conception de cette bière.

«Nous utilisons les bactéries lactiques extraites du vagin d'un modèle luxueux», a-t-il souligné.

Wojciech Mann envisage notamment de diversifier sa palette de produits dans un avenir proche. Par exemple, son usine pourrait fabriquer «plusieurs types de bières pour une série BDSM et quelques autres plus exotiques avec des modèles du monde entier» sans toutefois exclure de proposer un jour une «version masculine».