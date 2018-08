Une cliente d’un salon de beauté se fait bastonner pour une raison peu ordinaire (vidéo)

Un incident peu ordinaire s'est déroulé dans un salon de beauté à New York où une femme s'était rendue pour refaire la teinture de ses sourcils. Néanmoins, elle n'a pas apprécié le travail d'une employée du salon et a refusé de la payer. La tension a monté d'un cran et l'employée, sous le coup de la colère, a pris un bâton et s'est jetée sur sa cliente.

Sur la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit comment la bagarre entre l'employée et la cliente qui essayait au départ de lui répondre mais a fini par s'enfuir.

Une autre cliente, qui avait pris sa défense, a également reçu quelques coups.