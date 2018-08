Elle met des lentilles pendant qu’il fait chaud, une véritable tragédie se passe ensuite

L'Irlandaise Suzanne Dunne est devenue aveugle d'un œil à cause d'un port inadapté de ses lentilles de contact, relate le portail d'information Dublin Live

Selon le média, après avoir senti une douleur intense et une sorte de brûlure dans l'œil, cette infirmière s'est rendue à l'hôpital, où elle a passé plus de deux semaines.

Il s'est avéré qu'un parasite qui se trouvait sur la partie de sa lentille en contact avec le globe oculaire a provoqué une inflammation de la cornée. D'après les médecins, la chaleur a créé des conditions favorables à sa reproduction.

«Ma vue est partie, complètement disparue. Tout était noir. Mon œil était poussé dehors par le parasite. Et j'étais tellement en colère parce que les enfants Mia [5 ans] et Max [8 ans] se sont réveillés et m'ont vu partir en ambulance», a-t-elle dit citée par le média.