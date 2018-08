Après avoir sauvé un chat d’une bagarre, ce chien devient une star sur le Net (vidéo)

«Un bon garçon ne laisse pas une bagarre éclater», a écrit l'auteur de ces séquences, sur lesquelles l'on voit un chien arrêter une bagarre entre deux chats. La vidéo a été publiée sur Twitter et a reçu en quelques jours presque 300.000 mentions j'aime, ayant été partagée plus de 115.000 fois.

good boy doesn't let a fight break out 😀👌 pic.twitter.com/Vb0h0OKJ6H — Gaml.y (@m_yosry2012) August 10, 2018

Sur la vidéo, on peut voir un chat avec un collier et une laisse se faufiler dans la rue vers un autre chat, assis sur une estrade et attendant l'invité. À en juger par le comportement de ces félins, une altercation allait éclater. Mais une golden retriever a empêché que cela se produise: elle a attrapé la laisse du chat excité entre ses dents et l'a éloigné par la force.

Les internautes ont complimenté le chien pour son comportement pacifique. «Il ne laissera jamais un ami en difficulté», a écrit l'un d'eux. D'autres utilisateurs ont également soutenus cet adorable animal en partageant la vidéo.

​