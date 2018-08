Les concurrentes de Miss Bum Bum ont montré ce qu’elles avaient en réalité dans les fesses

Les 27 participantes brésiliennes du célèbre concours Miss Bum Bum ont publié des photos avec des radios de leurs fesses dans le but de prouver leur beauté naturelle et de se lever contre les interventions chirurgicales après qu'un certain nombre de femmes ont perdu la vie des suites de telles opérations, relate The Sun.

Les concurrentes représentent chacune les différents États du Brésil.

Juliana Oliveira est, par exemple, de l’État de Goias.

Giovanna Spinella est venue du Rio Grande do Norte.

Et Cida Alves représente le Minas Gerais.

Miss Bum Bum est un concours annuel qui vise à désigner les plus belles fesses du Brésil.